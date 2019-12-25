Жительницу Василеостровского района изнасиловал знакомый

Женщина пришла погостить в квартиру, принадлежащую третьему лицу.

В понедельник, 22 августа, в полицию поступило сообщение от 36-летней жительницы Василеостровского района о том, что её изнасиловал знакомый во время нахождения в квартире другого человека на Камышовой улице. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить оперативникам, женщина пришла в гости. По ее словам, около 4:00 после распития спиртного подозреваемый воспользовался её беспомощным состоянием, изнасиловал и скрылся с места преступления.

Мужчина объявлен в розыск. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что гражданку Узбекистана похитил и изнасиловал её бывший сожитель.

Фото: Piter.TV