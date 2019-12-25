Гражданку Узбекистана похитил и изнасиловал её бывший сожитель

Девушка обратилась в полицию.

В четверг, 18 августа, к полицейским Пушкинского района обратилась 21-летняя гражданка Узбекистана с заявлением о похищении и изнасиловании. Об этом стало известно Piter.TV.

Временно прибывшая в Северную столицу девушка сообщила, что 16 августа к месту её работы в магазин прибыл бывший сожитель 1996 года рождения. Молодой человек посадил заявительницу в автомобиль, применив силу, а затем вывез её в Кингисепп и изнасиловал. С места преступления экс-партнёр жертвы скрылся.

Преступника разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее суд арестовал наркокурьера, которого ловили с погоней на Думской.

Фото: Piter.TV