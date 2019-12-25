Суд арестовал наркокурьера, которого ловили с погоней на Думской

Следствие полагает, что Алексей Громов около 03:25 купил пять свёртков наркотиков.

В понедельник, 15 августа, Куйбышевский суд Петербурга избрал меру пресечения наркокурьеру, который устроил гонку на Думской улице. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Накануне, 14 августа, произошел этот инцидент. Следствие полагает, что Алексей Громов около 03:25 купил пять свёртков наркотиков. Он планировал их сбыть и получить за это деньги. Полицейские пытались его остановить, однако мужчина устроил погоню. Его взяли у дома №26 по набережной канала Грибоедова.

Сообщается, что Громов был ранее судим Колпинским и Фрунзенским районными судами. На заседании он просил судью избрать ему более мягкую меру.

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Фото: Piter.tv

