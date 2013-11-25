Температура в Ленобласти достигнет +31 градуса во вторник

В тёмное время суток столбик термометра покажет до +18-ти.

Во вторник, 16 августа, жара в Ленобласти продолжит набирать обороты. Максимально воздух в регионе прогреется до +31 градуса. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Весь день будет сухим и безоблачным. Жители пригорода смогут насладиться прохладой лишь вечером и ночью, когда столбики термометра покажут до +18 градусов.

Юго-восточный ветер разгонится до 8 м/c. Атмосферное давление останется почти неизменным.

Ранее мы сообщили о том, что в начале недели Петербург оказался на периферии антициклона. Столбики термометра достигли +30 градусов.

Фото: Piter.TV