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Температура в Ленобласти достигнет +31 градуса во вторник
Сегодня, 16:50
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Температура в Ленобласти достигнет +31 градуса во вторник

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В тёмное время суток столбик термометра покажет до +18-ти.

Во вторник, 16 августа, жара в Ленобласти продолжит набирать обороты. Максимально воздух в регионе прогреется до +31 градуса. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Весь день будет сухим и безоблачным. Жители пригорода смогут насладиться прохладой лишь вечером и ночью, когда столбики термометра покажут до +18 градусов.

Юго-восточный ветер разгонится до 8 м/c.  Атмосферное давление останется почти неизменным. 

Ранее мы сообщили о том, что в начале недели Петербург оказался на периферии антициклона. Столбики термометра достигли +30 градусов. 

Фото: Piter.TV

Теги: жара, ленинградская область, погода, прогноз
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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