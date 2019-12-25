В начале недели Петербург окажется на периферии антициклона

Температура в городе превысит норму на 4-5 градусов.

В понедельник, 15 августа, погода в городе на Неве снова обещает быть жаркой. Климат окажется во власти периферии антициклона. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram.

В течение дня петербуржцев ожидает переменная облачность и отсутствие осадков. Температура превысит средние многолетние показатели на 4-5 градусов и достигнет +30-ти. В соседней Ленобласти столбик термометра покажет +31.

Порывы юго-восточного ветра разгонятся до 8 м/с. Атмосферное давление останется практически неизменным, на уровне 764 мм рт.ст., что выше нормы.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцев ждёт тёплый август.

Фото: Piter.TV