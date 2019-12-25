Петербуржцев ждёт тёплый август

Во второй половине августа столбики термометров днем будут подниматься до +25..+26 градусов.

Тепло будет сохраняться в Петербурге до конца лета, оставшиеся дни августа окажутся нетипично теплыми для Северной столицы. Об этом "Невским новостям" рассказал синоптик Юрий Куткевич.

Август должен быть теплее нормы, для Петербурга это +20..+22 градуса днем и +12..+13 градусов – ночью. Юрий Куткевич, синоптик

Во второй половине августа столбики термометров днем будут подниматься до +25..+26 градусов. При этом в некоторые дни возможно и жара, но не +30 градусов, а максимум +27..+28.

Фото: Piter.tv