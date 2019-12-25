Посетители компьютерного клуба подрались за места в зале

В заведение пришли трое нетрезвых мужчин, которые возмутились, что они не могут поиграть.

В ночь на понедельник, 22 августа, в полицию поступила информация о драке в компьютерном клубе на проспекте Космонавтов. Как стало известно Piter.TV, на месте задержали троих подозреваемых.

Мужчины 35, 34 и 36 лет находились в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, примерно в 0:15 они пришли поиграть в компьютерные игры, но получили от администрации отказ из-за переполненности зала. Посетители устроили борьбу за места и избили двух "конкурентов" 20 и 24 лет. Пострадавшие госпитализированы с места драки, у обоих диагностировали черепно-мозговую травму, младший из них получил сотрясение мозга и переломы лицевого скелета.

Оперативники намерены проверить видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных в клубе. Возбуждено уголовное дело. Одного из подозреваемых отпустили после допроса.

Ранее мы сообщили о том, что жительницу Василеостровского района изнасиловал знакомый.

Фото: Piter.TV