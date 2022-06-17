Драги: президент Украины Зеленский на встрече не просил новых вооружений

Премьер-министр Италии рассказал об итогах встречи в Киеве с президентом Украины.

Премьер-министр Италии заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский на встрече в Киеве не просил у европейских лидеров (из Германии, Франции и Италии) поставок новых вооружений. Соответствующее заявление чиновник сделал на пресс-конференции для местных журналистов по результатам рабочей поездки.

Запросов на новое оружие от Зеленского не поступало, он описал ситуацию как есть, ситуацию, которая становится критической, потому что у старого, еще советского оружия заканчиваются боеприпасы. Марио Драги, премьер-министр Италии

По словам политика, для использования нового вооружения Запада украинским военным необходимо обучение.

Драги: предоставление статуса кандидата в ЕС Украине не предвидится.

Фото и видео: YouTube / Palazzo Chigi