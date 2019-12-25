Премьер-министр Италии заметил, что большинство крупных стран не хотят видеть Киев в составе ЕС сейчас.

Премьер-министр Италии заявил, что предоставление статуса кандидата в ЕС Украине не предвидится. Соответствующее заявление сделал перед журналистами на пресс-конференции глава местного правительства по результатам второго дня саммита лидеров Евросоюза. Марио Драги оценил вероятность вхождения Киева в состав европейского содружества. По мнению чиновника, этой ситуации пока что не предвидится из-за возражений от большинства стран региона. Однако Еврокомиссия продолжит рассматривать возможность проведения ускоренной процедуры.

Я поддерживаю с самого начала вхождение Украины в ЕС. Все крупные страны ЕС возражают против статуса кандидата Украины в ЕС, исключая Италию. Мы можем запросить статус кандидата, но сейчас это не предвидится из-за оппозиции стран. Марио Драги, премьер-министр Италии

Иностранец заметил, что на текущий момент ускоренного пути евроинтеграции не существует, но ЕК способна его предложить. Специалисты подготавливают доклад по вопросу.

Премьер Италии утверждает, что санкции против РФ войдут в наиболее эффективную фазу летом.

Фото и видео: YouTube / Palazzo Chigi