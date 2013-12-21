Драги: новое правительство Италии сохранит нынешнюю внешнеполитическую линию

Глава правительства Италии оценил направление в работе коллег, которые придут ему на замену.

Премьер-министр Италии Марио Драги считает, что новое правительство Италии сохранит нынешнюю внешнеполитическую линию. Об этом чиновник упомянул в ходе своего брифинга с журналистами, проведенного по результатам саммита Европейского политического общества в Праге. Эксперт полагает, что европейские коллеги не беспокоятся ситуацией в Риме, а лишь заинтересованы в том, какую внешнюю и внутреннюю политику предложат новые власти.

…Заинтересованы, какой будет политика нового правительства. Но линия во внешней политике, по крайней мере то, что касается принятых ранее решений, эта линия не должна претерпеть изменений. Марио Драги, премьер-министр Италии

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Фото и видео: YouTube / Agency Italia NEWS