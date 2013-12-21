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Драги: Германия готовит крупную конференцию по восстановлению Украины

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Премьер Италии рассказал о том, как в ЕС планируют восстанавливать Украину после завершения конфликта.

Итальянский премьер-министр Марио Драги сообщил, что Германия готовит крупную конференцию по восстановлению Украины: как в финансовом плане, так и военном. Об этом глава правительства упомянул в ходе брифинга с журналистами по завершению саммита Европейского политического общества в Праге. Чиновник добавил, что лидеры всех стран-участниц подтвердили свою поддержку украинским властям.

Все подтвердили поддержку, главное, начали говорить о восстановлении. Возможно, будет большая конференция в Германии, на которой подготовят план по восстановлению страны.

Марио Драги, премьер-министр РФ

Правая партия "Братья Италии" по итогам выборов стала самой популярной силой страны.

Фото и видео: YouTube / Agency Italia NEWS

Теги: восстановление, германия, италия, марио драги
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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