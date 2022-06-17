Драги не верит в технический характер сокращения поставок газа из России

Премьер Италии считает решение России политическим.

Марио Драги считает причины сокращения поставок российского газа политическими. Соответствующее заявление сделал глава итальянского правительства перед журналистами в рамках пресс-конференции на Украине. Ранее чиновник прибыл с рабочим визитом в Киев. По словам спикера, европейские страны не верят российскому объяснению о том, что сокращение поставок энергетических ресурсов вызвано техническими причинами. При этом ситуация затрагивает практически весь регион.

Одна из причин в том, что для обслуживания требуются запасные части, которые не прибывают из-за санкций. Германия, мы и другие считаем, что это ложь, что речь идет о политическом использовании газа так же, как и зерна. Марио Драги, премьер-министр Италии

Премьер отметил, что текущая кризисная ситуация не скажется на потреблении газа, а скажется на накоплении запасов топлива. В Италии сейчас этот показатель находится на уровне 52%. Драги подчеркнул, что Европейский совет обсудит установление предельной цены на российский газ.

Драги: президент Украины Зеленский на встрече не просил новых вооружений.

Фото и видео: YouTube / Palazzo Chigi