Драги, Шольц и Макрон прибыли на Украину

Лидеры европейских стран отправились в Киев на поезде.

Премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон прибыли на Украину. Об этом сообщает телеканал RaiNews24.

Лидеры европейских стран отправились в Киев на поезде. Они намерены встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и провести переговоры. По предварительной информации, Драги, Шольц и Макрон приехали в Киев из Варшавы.

Ранее Шольц назвал причины сокращения поставок газа по "Северному потоку".

Видео: YouTube / AFP News Agency; Telegram / Zvezdanews