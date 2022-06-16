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Драги, Шольц и Макрон прибыли на Украину

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Лидеры европейских стран отправились в Киев на поезде.

Премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон прибыли на Украину. Об этом сообщает телеканал RaiNews24.

Лидеры европейских стран отправились в Киев на поезде. Они намерены встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и провести переговоры. По предварительной информации, Драги, Шольц и Макрон приехали в Киев из Варшавы.

Ранее Шольц назвал причины сокращения поставок газа по "Северному потоку".

Видео: YouTube / AFP News Agency; Telegram / Zvezdanews

Теги: визит, марио драги, олаф шольц, украина, эмманюэль макрон
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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