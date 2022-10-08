Драги: Еврокомиссия подготовит реформу энергорынка к следующему саммиту ЕС

Еврокомиссия подготовит реформу энергорынка к следующему саммиту ЕС. Соответствующее заявление в ходе выступления перед журналистами в Праге сделал завершающий свои обязанности на посту итальянского премьер-министра Марио Драги. По итогам саммита Европейского политического общества политик отметил, что руководство ЕК выступит с законопроектами на мероприятии 20-21 октября, в котором примут участие лидеры стран-участниц ЕС.
Еврокомиссия подготовит к саммиту ЕС октября предложение, в которое войдет три пункта – снижение цен, получение инструмента солидарности и начало реформы рынка электроэнергии.
Марио Драги, премьер-министр Италии
Политик подчеркнул для СМИ, что лично он разделяет предложения европейских комиссаров Тьерри Бретона и Паоло Джентилони по единому региональному подходу в борьбе с энергетическим кризисом. Он призвал поставить все страны ЕС в равные условия.
Драги: новое правительство Италии сохранит нынешнюю внешнеполитическую линию.
Фото и видео: YouTube / Agency Italia NEWS
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