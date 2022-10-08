Драги: Еврокомиссия подготовит реформу энергорынка к следующему саммиту ЕС

Итальянский премьер сообщил, что страны ЕС узнают об инициативах Брюсселя на новом саммите.

Еврокомиссия подготовит реформу энергорынка к следующему саммиту ЕС. Соответствующее заявление в ходе выступления перед журналистами в Праге сделал завершающий свои обязанности на посту итальянского премьер-министра Марио Драги. По итогам саммита Европейского политического общества политик отметил, что руководство ЕК выступит с законопроектами на мероприятии 20-21 октября, в котором примут участие лидеры стран-участниц ЕС.

Еврокомиссия подготовит к саммиту ЕС октября предложение, в которое войдет три пункта – снижение цен, получение инструмента солидарности и начало реформы рынка электроэнергии. Марио Драги, премьер-министр Италии

Политик подчеркнул для СМИ, что лично он разделяет предложения европейских комиссаров Тьерри Бретона и Паоло Джентилони по единому региональному подходу в борьбе с энергетическим кризисом. Он призвал поставить все страны ЕС в равные условия.

Драги: новое правительство Италии сохранит нынешнюю внешнеполитическую линию.

Фото и видео: YouTube / Agency Italia NEWS

