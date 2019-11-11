Дождь устроил 8-балльные пробки на дорогах Петербурга

На внутреннем кольце КАД у Шафировского проспекта образовался 5-километровый затор.

Во вторник, 30 августа, автомобилисты Петербурга стоят в 8-балльных пробках. Об этом сообщают данные сервиса "Яндекс.Пробки".

В багровые цвета окрасились дороги в районе площади Восстания, на Каменноостровском проспекте, у Светлановской площади, на Софийской улице в районе КАД.

На внутреннем кольце КАД у Шафировского проспекта образовался 5-километровый затор. На внешнем кольце Пулковским шоссе и вантовым мостом также пробки.

По прогнозам сервиса, заторы останутся на этом же уровне в ближайшие два часа.

Напомним, петербуржцам назвали места, где не стоит парковать авто во время дождя в Петербурге. В список опасных мест для стоянки машин попали пять адресов.

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Фото: Piter.tv, Яндекс.Пробки

