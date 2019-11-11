Стали известны места, где не стоит парковать авто во время дождя в Петербурге

В список опасных мест для стоянки машин попали пять адресов.

В "Водоканале" назвали места, где не стоит парковать автомобиль во время сильных дождей. Ожидается, что ливни пройдут с 6 часов вечера до 3 часов ночи. Об этом рассказали в пресс-службе "Водоканала".

В список опасных мест для стоянки машин попали пять адресов.

- пересечение проспекта Испытателей и Богатырского проспекта,

- пересечение Парашютной улицы и Репищевой улицы,

- перекрёсток проспекта Энгельса и проспекта Луначарского,

- перекрёсток проспекта Просвещения и улицы Есенина,

- Привокзальная площадь в Ломоносове.

В городе будут дежурить 88 бригад "Водоканала", чтобы избежать опасных скоплений воды. В случае, если выпадает больше 7,2 мм осадков в течение 20 минут, то система водоотведения не сможет сразу принять весь объём стоков. Только через 15-20 минут скопления смогут уйти в канализацию.

Напомним, синоптики предупреждают о надвигающемся на Петербург грозовом фронте из Прибалтики. Прогноз неутешительный: за два дня на город на Неве обрушится более 70% месячной нормы осадков.

Фото: Piter.tv