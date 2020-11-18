На Петербург надвигается гроза. Неработающие "ливневки" могут привести к потопу

Несмотря на все предупредительные меры, Петербург вновь рискует столкнуться с сокрушительными последствиями стихии.

Синоптики предупреждают о надвигающемся на Петербург грозовом фронте из Прибалтики. Прогноз неутешительный: за два дня на город на Неве обрушится более 70% месячной нормы осадков.

В связи с этим пресс-служба "Водоканала" сообщила о взятии под контроль особо уязвимых к подтоплениям территорий вблизи социальных объектов, остановок общественного транспорта, станций метрополитена и крупных перекрестков. Для устранения последствий дождей будут работать 88 бригад оперативного реагирования.

Несмотря на все эти предупредительные меры, Петербург вновь рискует столкнуться с сокрушительными последствиями стихии. По данным издания "Вечерний курьер", дело в том, что системная проблема неработающих или устаревших "ливневок" никуда не делась, хотя привести их в порядок Беглов обещал еще на должности врио губернатора три года назад.

Напомним, что после каждого сильного дождя город на Неве сталкивается с одной и той же проблемой – затопленными улицами, тротуарами и неуходящей водой в канализацию.

Фото: Piter.tv