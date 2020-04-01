В Петербурге за два дня может выпасть более 70% месячной нормы осадков

Удар придется на вечер 30 августа.

В последние дни этого лета в Петербурге ожидаются кратковременные дожди, местами ливни. По прогнозам синоптиков, за два дня может выпасть более 70% от месячной нормы осадков.

Циклон идет из Прибалтики. Основной удар стихии ожидается 30 августа с 18:00 до 03:00. Дождевой фронт уйдет из Северной столицы 31 августа в 20:00.

Как сообщила пресс-служба "Водоканала Санкт-Петербурга", чтобы избежать подтоплений, в городе будут дежурить 88 бригад со специализированно откачивающей техникой. На особом контроле находятся территории около социальных объектов, остановок общественного транспорта, метрополитена, крупные перекрестки и другие "уязвимые" для подтоплений места. Так, например, на углу Парашютной и Репищева установлена передвижная насосная станция.

Сообщить о скоплениях воды на тротуарах и проезжей части можно на горячую линию "Водоканала": 305-09-09.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (архив)