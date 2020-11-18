Зачем в Петербурге расширяют зону платной парковки: цифры и доводы

С 1 сентября зона платной парковки охватит весь Центральный район. О грядущих изменения на пресс-конференции в "ТАСС" рассказали представители профильных ведомств.

Расширение зоны платной парковки — это часть большой транспортной реформы, которая сейчас реализуется в Петербурге. Также в нее входит улучшение работы общественного транспорта, обновление подвижного состава. Об этом заявил глава комитета по транспорту Валентин Енокаев. С сентября оплачивать парковочное место придется также на улицах МО "Дворцовый округ" и МО №78.

Зона будет охватывать 16 тысяч машино-мест. 10% из них будут выделены для людей с инвалидностью. 1 сентября на улицах будут дежурить волонтеры, чтобы рассказать водителям, как оплатить парковку и не получить штраф.

Заместитель председателя "транспортного" комитета Дмитрий Ваньчков пояснил, для чего расширяется зона платной парковки.

Избыточный трафик в центре города, перегруженная улично-дорожная сеть, заторы и пробки, стоящие в два ряда автомобили. Скорая, которая не может пробраться на вызов. Хаотичная парковка. Люди тратили более часа на поиск свободного парковочного места. Все эти вопросы решает проект единого городского парковочного пространства. считает Ваньчков.

Это же подтверждают результаты введения платной парковки на тех улицах, где она была введена ранее. Во-первых, появились свободные места и исчезла парковка вторым рядом, из-за чего увеличилась пропускная способность улиц. Вдвое быстрее стали двигаться экстренные службы: скорая, МЧС, полиция. Городской транспорт поехал быстрее.

Во-вторых, по словам чиновника, трафик автомобилей в центре города снизился на 20%, из-за чего изменилось само транспортное поведение горожан: кто-то выбрал общественный транспорт, кто-то каршеринг. По этой же причине улучшилась экология в городе. Также, количество дорожно-транспортных происшествий с пешеходами снизилось более, чем на 25%.

Дмитрий Ваньчков в очередной раз сделал акцент на том, что это не доходный, а социальный проект, направленный на снижение трафика в центре Петербурга. Проект окупает сам себя. Только 15% автомобилистов платят за парковку по полному тарифу. Остальные стоят меньше 15-ти минут и, соответственно, не платят, либо являются владельцами парковочных разрешений. На данный момент владельцами льготных разрешений являются около 30 тысяч человек, из 12 тысяч — это местные жители. 12 тысяч разрешений выдано многодетным семьям.

В целом, на сегодняшний день подано около 5,5 тысяч заявок на получение парковочного разрешения. Оно стоит 1800 рублей в год, можно сразу оформить разрешение на три года вперёд. Получить его можно либо через обращение в МФЦ, либо через сайт Госуслуг.

Для тех, кто работает в центре, льготное разрешение не предусмотрено. Директор Городского центра управления парковками Петербурга Михаил Курдяев рассказал о том, каким образом власти решают этот вопрос. Для водителей создаются перехватывающие автостоянки, которые располагаются на окраинах у станций метро. Ожидается, что человек сможет оставлять там свое авто на весь день, пересаживаться на общественный транспорт и затем вечером забирать его. По словам Курдяева, это дополнительная мера, чтобы разгрузить центр города от лишнего трафика.

Если говорить о загруженности парковочного пространства, то, например, в час пик возле Невского проспекта она достаточно высокая и составляет более 80%. В среднем же платная парковка загружена на 60%.

С 1 ноября платная парковка заработает на 153 улицах Адмиралтейского района. В 2023 году в планах расширние зоны на Васильевском острове и Петроградской стороне.

Текст: Жасмин Гюлдан для Piter.tv

Фото: Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга