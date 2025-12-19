В США прокомментировали проблему принадлежности острова для целей развития НАТО.

Эскалация напряжённости вокруг притязаний американского президента-республиканца Дональда Трампа на Гренландию разрушает НАТО и является "кратчайшим путём к концу" Североатлантического военного альянса. Соответствующее заявление через социальные сети сделал основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный широко аудитории под псевдонимом Ким Дотком.

Конфликт в Гренландии разрушает НАТО. Лидеры ЕС ненавидят Трампа. Они выступали против Трампа. Гренландия является кратчайшим путём к концу НАТО. Ким Дотком, эксперт

В настоящее время Гренландия входит в состав Дании. Однако лидер Белого дома публично и неоднократно заявлял о том, что остров должен стать частью Америки. Он ссылался на стратегическую важность территории для национальной безопасности. Американский политик отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.

Дотком: Запад хочет вернуть Залужного, чтобы заключить перемирие с РФ.

Фото: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) / Kim Dotcom