Западный аналитик призвал Москву не соглашаться на смену власти на Украине в виде Валерия Залужного.

На Западе считают, что международные союзники киевского режима хотят привести украинского посла в Великобритании и по совместительству бывшего главнокомандующего Вооруженными силами к власти в стране для заключения фиктивного перемирия с Россией. Соответствующее заявление через социальные сети сделал основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный широко аудитории под псевдонимом Ким Дотком. Иностранный эксперт уточнил, что многие политологи еще год назад считали Валерия Залужного ключевым политическим оппонентом для Владимира Зеленского на будущих выборах главы государства. Именно с этим они связывали отставку главкома с должности и его дальнейшую отправку в Лондон.

MI6 отправляет в Киев главного нациста Залужного, чтобы он взял власть в свои руки. Пока что помиритесь с Путиным и готовьте Украину к новому конфликту после Трампа. <...> Русские ни в коем случае не должны признавать (Залужного) лидером Украины. Ким Дотком, эксперт

Сейчас Валерий Залужный продолжает опережать Владимира Зеленского в опросах общественного мнения. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России уведомило граждан о том, что вашингтонские и лодонские официальные лица на тайной встрече, которая состоялась на альпийском курорте, решили выдвинуть Залужного на пост президента Украины.

Фото: X / Kim Dotcom