Второй дом проблемного ЖК "Силы природы" достроили

В пятницу, 26 ноября, в пресс-службе Ленинградской области сообщили, что благодаря господдержке завершено строительство второго дома проблемного ЖК "Силы природы" в Мурино. Регион продолжает последовательно решать проблему долгостроя.
Госстройнадзор выдал заключение о соответствии, что означает, что дом достроен, подключен к инженерным сетям и оснащен приборами учёта. На данный момент ведомство ждет от застройщика заявление на ввод.
В администрации региона напомнили, что ЖСК "Муринское-1" должен был сдать квартиры в 2015 году, но неоднократно срывал сроки. Первый корпус жилого комплекса ввели в эксплуатацию в конце января 2021 года.
Обманутые дольщики Ленобласти получат ключи от квартир.
Фото: Piter.tv
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