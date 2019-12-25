Второй дом проблемного ЖК "Силы природы" достроили

В скором времени дом сдадут в эксплуатацию.

В пятницу, 26 ноября, в пресс-службе Ленинградской области сообщили, что благодаря господдержке завершено строительство второго дома проблемного ЖК "Силы природы" в Мурино. Регион продолжает последовательно решать проблему долгостроя.

Госстройнадзор выдал заключение о соответствии, что означает, что дом достроен, подключен к инженерным сетям и оснащен приборами учёта. На данный момент ведомство ждет от застройщика заявление на ввод.

В администрации региона напомнили, что ЖСК "Муринское-1" должен был сдать квартиры в 2015 году, но неоднократно срывал сроки. Первый корпус жилого комплекса ввели в эксплуатацию в конце января 2021 года.

Обманутые дольщики Ленобласти получат ключи от квартир.

Фото: Piter.tv