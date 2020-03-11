Кампания по выборам в парламент пройдет только в сентябре следующего года.

Досрочные выборы в Госдуму сорвались в последний момент из-за коммунистов. Об этом сообщили в РБК со ссылкой на трех собственных источников в ГД. В Кремле же рассчитывали на проведение досрочных выборов в сентябре 2020 года.

Однако парламентарии не одобрили поправку о самороспуске действующего состава нижней палаты. Плановая кампания по выборам в ГД должна пройти в сентябре 2021 года. За более ранние выборы выступили Владимир Жириновский и Александр Карелин. Это связано с тем, что президент РФ стремится увеличить роль партии и усилить роль населения. Для граждан это может быть сделано через собственных представителей в парламенте страны и Совете Федерации.

Ранее Путин выступил против неограниченного количества президентских сроков.