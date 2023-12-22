Дорожники вернулись к весенней уборке в Петербурге

Предприятия вынуждены были перестроить режим уборки и использовать зимнее оборудование.

Комитет по благоустройству города Петербурга сообщил о возобновлении весенней уборки на дорожных и садово-парковых предприятиях после снегопада. На прошлой неделе выпало более 8 см снега, и дорожники были переведены в режим повышенной готовности.

Предприятия вынуждены были перестроить режим уборки и использовать зимнее оборудование. В настоящее время улицы снова начали мыть.

Садово-парковые предприятия также возвращаются к работе по уходу за зелеными насаждениями: за неделю окрашено более 1700 садовых диванов и скамеек, а также отремонтировано 10 тыс. кв.м. газонов.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть вошла в число лидеров среди регионов России по благоустройству.

Фото: Piter.TV