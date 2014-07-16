Дорожники приступили к ремонту Колтушского шоссе

Работы дорожникам рекомендовано проводить в темное время суток.

В ночь на пятницу, 24 июня, во Всеволожском районе стартовал ремонт Колтушского шоссе. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Представители ГКУ "Ленавтодор" настояли на проведении работ в период с 23:00 до 6:00 - таким образом, не будет создаваться препятствий движению автомобилистов. Кроме того, в организации рекомендовали усилить асфальтное покрытие на трассе в связи с большой плотностью движения.

Напоним, что изначально работы были запланированы на 2023 год, позже их перенесли на начало июля в связи с многочисленными обращениями жителей Янино, Колтушей и Всеволожска. Информация о потенциально опасных и аварийных участках дороги доступна по "горячей" линии 8(812) 251-42-84 и на интерактивной карте ГКУ "Ленавтодор".

Ранее мы сообщили о том, что на содержание Санкт-Петербургского южного полукольца в Ленобласти направят 581 млн рублей.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области