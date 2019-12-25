Дорожные камеры начали распознавать использование телефона за рулем в Подмосковье

Функцию по распознаванию использования мобильных устройств за рулем автомобилей начали внедрять в дорожные камеры, установленные на территории Московской области. Соответствующее заявление сделали журналисты телеканала "360.ru" со ссылкой на слова главы регионального министерства по транспорту Марата Сибатулина. Чиновник заметил, что такое решение властей позволит снизить риски ДТП из-за невнимательности водителей. В настоящее время подобный вид правонарушений в выявляют 30 комплексов. С их помощью правоохранительные органы уже зафиксировали 105 случаев использования телефонов за рулем.

Высокая тяжесть последствий ДТП, где водители отвлекались на телефоны, вынуждает нас работать на опережение. В комплексы фотовидеофиксации на дорогах Подмосковья стали массово внедрять функцию по распознаванию использования телефонов за рулем. Марат Сибатулин, глава Минтранса по Подмосковью

При фиксации нарушения собственники транспортных средств автоматически получают штрафы в размере полутора тысяч рублей. В Минтрансе заметили, что три года назад видеокамеры также стали выявлять непристегнутые ремни у шофера и пассажиров. С января 2025 года по данному виду нарушений полицейские вынесли более 133 тысяч постановлений.

Прокуратура требует выплатить 2,5 млн рублей подростку, пострадавшему в ДТП в Парголово.

Фото: Piter.tv