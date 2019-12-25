Петербургские дороги начнут обрабатывать дезинфицирующими средствами

Ранее обработкой улиц занялись в Ленобласти.

С 7 апреля в Петербурге начнут обрабатывать автомобильные дороги дезинфицирующими средствами, сообщила пресс-служба Смольного.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора будут использоваться раствор гипохлорита натрия 0,06%. Раствор не представляет опасности для человека, животных и растений. Около 16 тонн реагента предоставил "Водоканал Санкт-Петербурга", который использует его при обеззараживании воды.

Такая санитарная обработка улиц будет проводиться ежедневно.

Ранее Piter.TV показал, как дезинфицируют дороги в Мурино и вагоны метрополитена.

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