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Петербургские дороги начнут обрабатывать дезинфицирующими средствами
Сегодня, 19:43
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nadezhda_sib

Петербургские дороги начнут обрабатывать дезинфицирующими средствами

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Ранее обработкой улиц занялись в Ленобласти.

С 7 апреля в Петербурге начнут обрабатывать автомобильные дороги дезинфицирующими средствами, сообщила пресс-служба Смольного.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора будут использоваться раствор гипохлорита натрия 0,06%. Раствор не представляет опасности для человека, животных и растений. Около 16 тонн реагента предоставил "Водоканал Санкт-Петербурга", который использует его при обеззараживании воды. 

Такая санитарная обработка улиц будет проводиться ежедневно. 

Ранее Piter.TV показал, как дезинфицируют дороги в Мурино и вагоны метрополитена

Фото: pixabay.com 

Теги: дезинфекция, обработка улиц
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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