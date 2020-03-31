  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 18:49
89
nadezhda_sib
Код вставки плеера

В МЧС засняли на видео процесс дезинфекции улиц в Мурино

0 0

Обработка в Мурино будет проходить 31 марта и 1 апреля.

В городе Мурино Ленобласти проводят дезинфекцию улиц. Пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти засняла процесс обработки на видео.

Сотрудники МЧС обрабатывают дезинфицирующим раствором детские и спортивные площадки, остановочные павильоны и дороги. Работы будут проводиться 31 марта и 1 апреля. В связи с этим местных жителей попросили не покидать свои дома и не открывать окна.

Согласно распоряжению губернатора области, населенные пункты будут обрабатываться регулярно.  

Ранее Piter.TV опубликовал видео с момента оповещения. 

Видео: пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти 

Теги: дезинфекция, обработка
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии