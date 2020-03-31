В МЧС засняли на видео процесс дезинфекции улиц в Мурино

Обработка в Мурино будет проходить 31 марта и 1 апреля.

В городе Мурино Ленобласти проводят дезинфекцию улиц. Пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти засняла процесс обработки на видео.

Сотрудники МЧС обрабатывают дезинфицирующим раствором детские и спортивные площадки, остановочные павильоны и дороги. Работы будут проводиться 31 марта и 1 апреля. В связи с этим местных жителей попросили не покидать свои дома и не открывать окна.

Согласно распоряжению губернатора области, населенные пункты будут обрабатываться регулярно.

Ранее Piter.TV опубликовал видео с момента оповещения.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти