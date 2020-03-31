В МЧС засняли на видео процесс дезинфекции улиц в Мурино

В городе Мурино Ленобласти проводят дезинфекцию улиц. Пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти засняла процесс обработки на видео.
Сотрудники МЧС обрабатывают дезинфицирующим раствором детские и спортивные площадки, остановочные павильоны и дороги. Работы будут проводиться 31 марта и 1 апреля. В связи с этим местных жителей попросили не покидать свои дома и не открывать окна.
Согласно распоряжению губернатора области, населенные пункты будут обрабатываться регулярно.
Ранее Piter.TV опубликовал видео с момента оповещения.
Видео: пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти
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