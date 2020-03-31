Жителей Мурино предупредили об обработке улиц и дворов

Их попросили не покидать свои дома.

Жителям города Мурино в Ленобласти напомнили о необходимости самоизоляции. В этот раз причиной стала обработка улиц и дворов. Отрывок из оповещения успел записать мобильный корреспондент Piter.TV.

Уборка планируется 31 марта и 1 апреля. В связи с этим горожан попросили не выходить из дома.

Напомним, теперь на выезде из Петербурга дежурят патрули Госавтоинспекции. При передвижении необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Место работы может быть подтверждено справкой от работодателя.

Видео: Piter.TV