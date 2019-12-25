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Дополнительного ряда ограничений в новогодние каникулы не планируют вводить
Сегодня, 18:57
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smirenny

Дополнительного ряда ограничений в новогодние каникулы не планируют вводить

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Об этом завил вице-губернатор Евгений Елин.

В четверг, 3 декабря, вице-губернатор Евгений Елин рассказал, что до Нового года дополнительных ограничений по коронавирусу вводить не планируют, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Ранее в Северной столицы были введены меры по борьбе с распространением коронавируса, которые вступили в силу с 1 декабря. В Смольном рассказали, что благодаря ограничению работы общественного транспорта и общепита, а также закрытию музеев и выставок, снизится туристический поток.  Кроме того, власти города убедительно просят горожан отпраздновать Новый год дома.

Напомним, что в Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 3 692 человек.

Фото: pixabay

Теги: коронавирус, коронавирусные ограничения, ряд ограничений
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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