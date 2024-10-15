Акция "Донорская пробежка" прошла в парке Малиновка 19 ноября

Участники мероприятия преодолели дистанцию в 3,7 км различными способами: бегом, пешком (спортивная ходьба) или на велосипеде.

Вечером 19 ноября в парке Малиновка состоялась традиционная акция "Донорская пробежка". На мероприятии побывал корреспондент Piter.TV.

Каждый желающий мог присоединиться к Федеральному регистру доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток путем простого забора образца слюны с внутренней стороны щеки. Эксперты Федерального медико-биологического агентства консультировали желающих и помогали правильно оформить регистрационные анкеты.

Независимо от времени года, независимо от погоды, мы приходим и бегаем. Мы пропагандируем донорство, здоровый образ жизни, своим примером показываем, что значит "здоров, как донор". Валентина, координатор общественного движения "Доноры России"

Напоминим, что Петербург стал номинантом на звание "Регион-лидер донорского движения" в профессиональном конкурсе Службы крови России. Поддержать город можно, проголосовав на официальном сайте конкурса, выбрав проект "Ленинградский донор".

Также ранее мы рассказывали о том, что россияне могут удаленно вступить в регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Буккальный эпителий (эпителий внутренней стороны щеки) отправляется по почте в конверте в лабораторию Национального РДКМ в Казани для типирования. Сегодня в регистре состоят 67 тысяч потенциальных доноров, письма со своими биоматериалами прислали жители 85 регионов России. Москва и Петербург стали лидерами по отправке заявок, в 2022 году к проекту присоединились волонтеры из Республики Чечня.

Фото и видео: Piter.TV (Кирилл Дудин)