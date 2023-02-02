Петербург претендует на победу в номинации "Регион – лидер донорского движения"

Безвозмездные донации крови в Петербурге достигают 100%, а средний возраст доноров снизился до 35 лет.

Федеральное медико-биологическое агентство организовало конкурс профессионального мастерства медицинских учреждений Службы крови, где Северная столица принимает участие в номинации "Регион – лидер донорского движения". Эта информация появилась сегодня в Telegram-канале "ЯдонорСПБ.РФ".

Безвозмездные донации крови в Петербурге достигают 100%, а средний возраст доноров снизился до 35 лет. Организация процессов в лечебных учреждениях отличается четкостью и эффективностью, а реализуемые программы развития донорства признаны одними из лучших в России.

В городе уделяется повышенное внимание развитию инфраструктуры службы крови и поддержке доноров, примером чему служит принятое в 2025 году решение о возведении нового корпуса Городской станции переливания крови.

