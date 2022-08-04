Доноров костного мозга предложили освободить от турсбора в Петербурге

Инициативу вице-спикера ЗакСа Павла Иткина поддержали в парламенте для популяризации донорства.

Вице-спикер Заксобрания Петербурга Павел Иткин внес на рассмотрение парламента законопроект об освобождении доноров костного мозга от уплаты туристического налога. Инициатива направлена на поддержку лиц, приезжающих в город для донации, и популяризацию донорства гемопоэтических стволовых клеток.

Согласно предложению, льгота распространится на доноров из Федерального регистра костного мозга при предъявлении подтверждающих документов. Таким образом, стоимость проживания в отелях для них не будет включать налог в размере 1% от цены номера (минимум 100 рублей).

Стимулирование доноров с помощью мер государственной поддержки является актуальным и необходимым, подчеркнул Иткин в пояснительной записке. Он отметил, что увеличение числа доноров в регистре до 500 тысяч человек повысит шансы российских пациентов найти совместимого донора до 45%.

Туристический налог действует в городе с 1 января 2025 года. От него уже освобождены жители Петербурга, многодетные семьи, участники СВО и лица, приезжающие для получения специализированной медицинской помощи. Иткин активно продвигает инициативы, связанные с донорством: аналогичное предложение он вносил еще в 2023 году.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге началось оформление донорских талонов на новогоднюю неделю.

Фото: Piter.TV