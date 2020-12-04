В Петербурге началось оформление донорских талонов на новогоднюю неделю

С 2023 года запись на донорство осуществляется через донорский светофор, доступный для предварительной регистрации на портале "Госуслуги". Этой возможностью уже воспользовались 12 тысяч человек.

С понедельника, 16 декабря, начинается процесс регистрации донорских талонов на новогоднюю неделю: служба крови в Петербурге продолжает спасать жизни, невзирая на праздники и выходные, пишет "Петербургский дневник".

С 2023 года запись на донорство осуществляется через донорский светофор, доступный для предварительной регистрации на портале "Госуслуги". Этой возможностью уже воспользовались 12 тысяч человек. Заместитель главного врача по медицинским вопросам Городской станции переливания крови Наталья Орлова рассказала о донорстве в Петербурге.

Все начинается с регистрации. Необходимо иметь при себе оригинал паспорта, а для первой донации — СНИЛС. Регистратор проверит данные по всероссийской базе доноров. В случае первого визита, информация заносится в базу в режиме онлайн. Далее донор проходит тест на определение группы крови и уровня гемоглобина, что занимает всего 3-5 минут. После этого следует визит к врачу, где нужны заполненные документы: анкета и согласие. Важно: чтобы сэкономить время, документы можно заполнить заранее, скачав их с сайта Городской станции переливания крови.

По закону, донор не должен знать, куда и кому передана его кровь. Однако, по предварительным данным 2024 года, больше 5 тысяч доз тромбоцитов ушли в Первую детскую больницу. Кровь также востребована в онкологических и экстренных стационарах.

16 декабря в 10:00 откроется предварительная запись на донацию в новогодние дни. Записаться можно на 29 декабря, 2, 5 и 8 января. Всего будет доступно около 1000 талонов.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)