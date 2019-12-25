Донецк: Украинские силовики выпустили 33 мины по территории ДНР

В ДНР рассказали об атаке со стороны ВСУ.

Украинские силовики в четверг выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 33 мины калибром 82 и 120 миллиметров. Об этом сообщил местным журналистам официальный представитель ДНР из Совместного центра по координации и контролю за режимом прекращения огня.

В 7:17 и 7:50 (по московскому времени) зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ в направлении посёлка шахты "Трудовская" и населённого пункта Озеряновка. Выпущено 15 мин калибром 82 миллиметра и 18 мин калибром 120 миллиметров. пресс-служба СЦКК ДНР

Напомним, что Вооруженные силы Украины с 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР после того, как регионы объявили о собственной независимости от Киева. Жертвами конфликта стали не менее 13 тысяч человек. С сентября того же года Контактная группа по урегулированию проблемы на Донбассе приняла три соглашения относительно шагов, необходимых для деэскалации конфликта. Однако перестрелки фиксируются и сейчас.

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