Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

Темы разговора: торговля, цены на нефть и борьба с коронавирусом.

Президент США Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Сообщается, что лидеры пообщаются в понедельник.

Темы разговора: торговля, цены на нефть и борьба с коронавирусом.

- Я буду говорить с Путиным об этом, потому что ладить с Россией - это хорошо, - заявил американский президент.

Дональд Трамп добавил, что низкие цены на нефть это результат "войны" между РФ и Саудовской Аравией. По его словам, две страны соревнуются "как сумасшедшие за дистрибуцию и сколько баррелей вывести на рынок".

При этом он подчеркнул, что у Штатов с некоторыми другими странами более сложные отношения, нежели с Россией.

Ранее Трамп посчитал гибель 200 тысяч американцев от вируса "хорошим" сценарием.