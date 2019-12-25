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Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным
Сегодня, 16:16
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matveyvn

Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

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Темы разговора: торговля, цены на нефть и борьба с коронавирусом.

Президент США Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Сообщается, что лидеры пообщаются в понедельник.

Темы разговора: торговля, цены на нефть и борьба с коронавирусом.

- Я буду говорить с Путиным об этом, потому что ладить с Россией - это хорошо, - заявил американский президент.

Дональд Трамп добавил, что низкие цены на нефть это результат "войны" между РФ и Саудовской Аравией. По его словам, две страны соревнуются "как сумасшедшие за дистрибуцию и сколько баррелей вывести на рынок".

При этом он подчеркнул, что у Штатов с некоторыми другими странами более сложные отношения, нежели с Россией.

Ранее Трамп посчитал гибель 200 тысяч американцев от вируса "хорошим" сценарием.

Теги: коронавирус, нефть, сша, трамп
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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