Дом защитника "Челси" ограбили во время матча с "Зенитом"

Грабители погрузили в машину сейф, в котором хранились медали футболиста.

Защитник "Челси" Рис Джеймс рассказал в Instagram об ограблении своего дома. Грабители проникли в жилище спортсмена во время матча Лиги чемпионов с "Зенитом".

Группа трусливых грабителей вломилась в мой дом. Они смогли погрузить в машину тяжелый сейф, в котором хранились кое-какие личные вещи. Написал Рис Джеймс

Футболист признался, что не хранит дома драгоценности. Однако в сейфе лежали его награды: медали за победу в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА, а также медаль за второе место на чемпионате Европы 2020 года.

Джеймс обратился к болельщикам "Челси" и сборной Англии с просьбой помочь найти грабителей и вернуть медали. На момент взлома в доме никого не было.

Матч "Зенита" и "Челси" состоялся 14 сентября. Петербургская команда с минимальным счетом проиграла англичанам в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Единственный гол в конце игры забил Ромелу Лукаку.

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Видео: Instagram / reecejames