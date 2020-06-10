Криминальный авторитет присутствовал при обыске в своем доме.

Дом с фонтаном вора в законе Васи Бандита показали на видео. Видео опубликовано на YouTube-канале Следственного комитета России. На кадрах показано, как представители закона проводят обыск в здании, принадлежащем фигуранту уголовного расследования. Вместе со следственной группой 56-летний Игорь Кокунов (в криминальных кругах - Вася Бандит) приезжает на территорию своего участка, на котором расположен деревянный терем и фонтан.

На видеозаписи показано, что интервьюер помещений украшают рыцарские латы и чучело медведя. В здании есть коллекция холодного оружия, принадлежащего авторитету.

Напомним, что ранее Кокунов был задержан полицией в городе Чехов. Его поймали в доме супруги, которая работает в Москве адвокатом. После этого полиция прошлась с обысками по трем адресам, имеющих отношение к подозреваемому. Днем 9 июня в отношении Васи Бандита возбуждено уголовное дело по статье за "занятие высшего положения в преступной иерархии".

Главу подмосковного Чехова задержали по делу о мошенничестве.

Видео: Youtube/ Следственный комитет Российской Федерации