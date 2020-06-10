Видео: В Подмосковье задержан криминальный авторитет Вася Бандит

Вася Бандит занимал высшую ступень в криминальном мире 27 лет, начиная с 1993 года.

В Московской области задержан "вор в законе" Вася Бандит.

Следственные органы РФ сообщили о задержании в Подмосковье 56-летнего мужчины, который подозревается в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). По версии следствия, с 1993 года, то есть 27 лет, за подозреваемым признано высшее положение в преступной иерархии - "вор в законе", с криминальным прозвищем "Вася Бандит".

Вася Бандит все эти годы постоянно проживал в районах Московской области и вел свою преступную деятельность. С 1993 года он осуществляет координацию действий организованных групп, создает и поддерживает связи между ними и иными лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии, принимает непосредственное участие в "воровских сходках" с целью раздела сфер преступного влияния и преступных доходов.

Преступные группы под руководством задержанного совершали похищения предпринимателей, вымогательства, разбойные нападения, мошеннические действия, организовывали нелегальный бизнес. Подозреваемый уже был неоднократно судим за грабежи, кражи, вымогательства и другие преступления. Сейчас ему грозит лишение свободы сроком на 15 лет.

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