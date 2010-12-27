Эксперты обследуют дом 4 на Выборгской улице

Накануне жильцов дома эвакуировали из-за трещины в здании.

В четверг, 13 июня, в Выборгском районе прошло совещание о судьбе дома №4 на Выборгской улице. Об этом рассказала пресс-служба администрации Петербурга.

Накануне, 12 июня, жильцов дома пришлось эвакуировать из-за трещины по фасаду дома. Это представляло опасность. На место прибыли сотрудники МЧС России, МВД, ПетербургГаз, ОВО и представители районной администрации.

В срочном порядке началось расселение жильцов. По информации пресс-службы, всем нуждающимся предоставят жилье из маневренного фонда в поселках Левашово и Парголово, на Нейшлотской улице, Сиреневом бульваре, Придорожной аллее, также ведется поиск хостелов.

Трещину на стене парадной обнаружили 6 июня. В ходе осмотра установили, что здание не является аварийным. Тогда же установили 8 маячков для мониторинга состояния здания. Два из них разорвались, дав трещины. Для дальнейшего мониторинга состояния конструкций установили 11 маячков. Жильцы связывают разрушение здания со стройкой элитного дома, которая идет по соседству.

На данный момент ведется работа по определению пригодности здания.

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