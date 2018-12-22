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На Выборгской улице эвакуировали жителей одного из домов
Вчера, 22:48
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nadezhda_sib

На Выборгской улице эвакуировали жителей одного из домов

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Разрушение здания могло дойти до критической точки.

В среду, 12 июня, в 22.31 участники группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" сообщили об эвакуации жильцов в доме 4 на Выборгской улице. 

Жители вышли на улицу перед домом. На место прибыла карета скорой помощи. Участники группы предполагают, что причиной эвакуации может быть стройка.

Здание постепенно разрушается. У жильцов образуются трещины на потолке и на стенах. По данным портала Restate.ru, дом относится к старому фонду, и в нем не проводился капитальный ремонт. 

Ранее Piter.TV сообщил о пожаре в Горской

Фото: vk.com/spb_today

Теги: выборгская улица, стройка, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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