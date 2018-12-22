На Выборгской улице эвакуировали жителей одного из домов

Разрушение здания могло дойти до критической точки.

В среду, 12 июня, в 22.31 участники группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" сообщили об эвакуации жильцов в доме 4 на Выборгской улице.

Жители вышли на улицу перед домом. На место прибыла карета скорой помощи. Участники группы предполагают, что причиной эвакуации может быть стройка.

Здание постепенно разрушается. У жильцов образуются трещины на потолке и на стенах. По данным портала Restate.ru, дом относится к старому фонду, и в нем не проводился капитальный ремонт.

Ранее Piter.TV сообщил о пожаре в Горской.

Фото: vk.com/spb_today