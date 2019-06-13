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Вчера, 15:31
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Пожарные локализовали огонь на заводе "Красный выборжец"

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Очевидцы сообщили о едком запахе.

На территории завода "Красный выборжец" произошел пожар. Об этом днем 13 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу. 

Сообщение о пожаре на Кондратьевском проспекте дом 5 поступило в 13:34. В здании горел трансформатор на площади 60 м кв. В 14:45 огонь локализовали. При тушении использовалась пенная атака. 

Сообщений о пострадавших не поступало. 

АО Завод "Красный выборжец" занимается обработкой цветных металлов. Он был построен в середине XIX века. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности. 

Видео: vk.com/spb_today

Теги: красный выборжец, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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