Пожарные локализовали огонь на заводе "Красный выборжец"

Очевидцы сообщили о едком запахе.

На территории завода "Красный выборжец" произошел пожар. Об этом днем 13 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о пожаре на Кондратьевском проспекте дом 5 поступило в 13:34. В здании горел трансформатор на площади 60 м кв. В 14:45 огонь локализовали. При тушении использовалась пенная атака.

Сообщений о пострадавших не поступало.

АО Завод "Красный выборжец" занимается обработкой цветных металлов. Он был построен в середине XIX века.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности.

Видео: vk.com/spb_today