Гидрометцентр России объявил в Петербурге желтый уровень погодной опасности

Специалисты ждут грозы. Однако, в Северо-Западном управлении ждут только дождь в конце дня.

Специалисты Гидрометцентра объявили в Петербурге и Ленинградской области повышенный уровень погодной опасности. Синоптики предсказывают грозу в Северной столице.

Гроза ожидается в 12:00. В 15:00 уровень опасности повышен в связи с высокой пожароопасностью. Однако, синоптики ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" грозы не предвещают. Специалисты ожидают только кратковременные дожди в конце дня.

В МЧС также ничего о грозе не слышали, предупреждают только об усилении ветра до 10 метро в секунду.

Ранее МЧС дало петербуржцам правила поведения при грозе.

Видео: YouTube/ Baklanich Baklan