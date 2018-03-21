В "бензиновом" доме по улице Седова промыли трубопровод

Жители 77 дома по улице Седова могут быть спокойны: трубопровод дважды промыли, избавившись от нефтепродуктов.

Глава Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук рассказал о ситуации с “нефтяной” водой в доме по улице Седова. Чиновник сообщил “Петербургскому дневнику”, что на данный момент проблема решена.

Напомним, что жители дома под номером 77 стали жаловаться на запах бензина в квартирах. Петербуржцы установили, что в воде содержатся нефтепродукты. Они вызвали экспертов, подтвердивших опасения горожан. Несмотря на то, что уровень найденных веществ не превышал допустимую норму, трубопровод было решено промыть. Специалисты дважды провели очистку конструкции. ГУП “ТЭК” увеличило температуру в системе подаче воды, чтобы удалить неприятные запахи.

Андрей Бондарчук отметил, что данный трубопровод “питает” 50 многоквартирных домов. Поэтому для чиновника странно, что неприятный запах был обнаружен только в одном здании.

