Химики подтвердили наличие нефтепродуктов в горячей воде по улице Седова

В Невском районе продолжается расследование ситуации с попаданием нефти в водопроводные краны петербуржцев.

Предприятие “ТЭК” обнаружила нефтесодержащие соединения в водопроводной воде Невского района. Накануне в ведомство поступили жалобы местных жителей, которые почувствовали запах бензина из кранов с кипятком. Данные химических замеров подтвердили догадки петербуржцев. Скорее всего, нефть попала в дома петербуржцев по улице Седова через отремонтированный трубопровод. Недавно у 77 дома производилась замена участка конструкции. Специалисты поменяли прохудившуюся часть на также бывшую в б/у, но от газовой трубы. К тому же, меньшего диаметра, чем та, которая обеспечивала водоснабжение.За работы отвечала компания “ТЭК СПб”. Напомним, что подробнее об инциденте Piter.tv писал в этом материале. Началось все с того, что жители стали ощущать на коже бензиновый налет. В квартирах появился соответствующий запах от воды.

Представители “ТЭК СПб” рассказали, что несмотря на слухи, они использовали новую трубу с диаметром в 407 миллиметров. партия данных конструкций была закуплена у организации “МК Промстройметалл”, которая предоставила все необходимые сертификаты соответствия продукции. Данные трубы регулярно устанавливаются в разных частях района, но похожей ситуации с попаданием бензиновой смеси в дома от других петербуржцев не поступало. Однако, специалисты отметили, что с большой долей вероятности, нефтепродукты действительно оказались в кранах по сети водоснабжения.

Эксперты проводили анализ воды дважды. В первом случае исследовались образцы из котельной и трубопроводе. Результаты отрицали наличие нефтепродуктов. Тогда жильцы пригласили специалистов в свой дом, чтобы взять пробу непосредственно из квартиры. На этот раз показатели зафиксировали повышенный уровень содержания железа и нефтепродуктов, хотя их количество не превышает санитарные нормы.

К исследованиям химиков подключилась администрация Невского района.

