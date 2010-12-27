Жители улицы Седова подозревают наличие бензина в кранах с горячей водой

В Невском районе Петербурга жители жалуются на запах бензина, появившийся после ремонта трубопровода.

Утром 14 марта жители невского района получили из водопроводных кранов продукт с примесью бензина. Опасное вещество обнаружено в домах после недавно проведенного ремонта теплосети. Об этом сообщает “Фонтанка”. Петербуржцы удивлены и возмущены коммунальными работами, которые привели к порче воды. При использовании горячей воды, владельцы помещений замечают, что внешне она стала напоминать бензин. Запах у “продукта” соответствующий.

О происшествии рассказали жители дома под номером 58 на улице Седова. По мнению жильцов, при монтаже нового трубопровода рабочие использовали бывшие в употреблении трубы газовой магистрали. Некоторые жители подтвердили информацию о том, что специфический аромат от воды появился именно после завершения ремонта трубопровода у 77-го дома по той же улице. От некачественной работы пострадало более 250 человек. Однако, не все считают, что проблема вызвана именно нефтепродуктами. Один человек отметил, что пахнет грязью.

Представители Управляющей компании уже дважды брали пробу воды из-за жалоб жильцов. В первый раз экспертиза не нашла опасных для здоровья людей соединений. Результаты второго забора будут известны 15 марта. Делом также заинтересовались сотрудники ГУПа.

По сведениям “Фонтанки”, в старую 400-миллиметровую трубу сотрудники аварийной службы вставили новую, но меньшего диаметра. Рабочие заменили таким способом 23 метра магистрали.

