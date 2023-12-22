Подорожание бензина в Петербурге за год составило 5%

о данным на конец месяца, цена автомобильного топлива АИ-29 в Северной столице составляла 51,31 рубля за литр, а АИ-95 − 55,89 рубля за литр.

Согласно данным Росстата, в январе 2024 года цены на бензин в РФ выросли на 0,5%. За год стоимость этого автомобильного топлива увеличилась на 7,8%. При этом цены производителей в январе выросли на 0,2% и на 39% в годовом выражении.

Наибольший рост цен на бензин зафиксирован в Республике Коми − 2,5% в январе. В Москве и Петербурге стоимость топлива выросла соответственно на 0,8% и 0,9%. По данным на конец месяца, цена автомобильного топлива АИ-29 в Северной столице составляла 51,31 рубля за литр, а АИ-95 − 55,89 рубля за литр.

В 12 регионах Российской Федерации отмечено снижение цен на бензин в январе. Больше всего цена снизилась в Камчатском крае − на 4%.

Ранее мы сообщили о том, что цены на дизель на Петербургской бирже упали после решения правительства РФ.

Фото: Piter.TV