Дом на Непокорённых не стали исключать из списка попадающих под реновацию

Активисты были намерены оспорить пункт положения городского правительства.

Горсуд Петербурга отказался удовлетворить требования жильцов дома №13 к3 по проспекту Непокорённых, которые требовали исключить жилой объект из программы реновации. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Активисты были намерены оспорить пункт положения городского правительства от 25.11.2009 № 1372, в котором Смольный указал, что дом входит в программу КРТ. Суд в удовлетворении административного иска отказал.

Напомним, что здание было построено в 1940-е годы прошлого века.

Ранее Горсуд снова отказал истцам, выступающим против строительства Охтинского мыса.

Фото: Citywalls.ru