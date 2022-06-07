Дом на Непокорённых не стали исключать из списка попадающих под реновацию

Горсуд Петербурга отказался удовлетворить требования жильцов дома №13 к3 по проспекту Непокорённых, которые требовали исключить жилой объект из программы реновации. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Северной столицы.
Активисты были намерены оспорить пункт положения городского правительства от 25.11.2009 № 1372, в котором Смольный указал, что дом входит в программу КРТ. Суд в удовлетворении административного иска отказал.
Напомним, что здание было построено в 1940-е годы прошлого века.
Ранее Горсуд снова отказал истцам, выступающим против строительства Охтинского мыса.
Фото: Citywalls.ru
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