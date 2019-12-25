Суд по исключению дома на Непокорённых из программы реновации стартовал в Петербурге

Первоначально активисты выступали против сноса, так как дом не проходит ни по одному критерию программы: он не аварийный и относится не к хрущёвкам, а к сталинкам.

В Горсуде Петербурга стартовали судебные разбирательства по иску группы жителей дома по адресу: проспект Непокорённых, 13 к3, которые выступают против включения здания в программу развития застроенных территорий (РТЗ).

В качестве истцов выступили 22 местных жителя. Иск был подан к городским властям. Первоначально активисты выступали против сноса, так как дом не проходит ни по одному критерию программы: он не аварийный и относится не к хрущёвкам, а к сталинкам. Кроме того, активисты подчёркивают, что недавно Фонд капитального ремонта потратил 16,3 млн рублей на замену инженерных коммуникаций в доме.

В итоге петербуржцам удалось оспорить постановление Смольного, согласно которому в РТЗ включены 7 кварталов, включая и тот, в котором находится дом.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура Петербурга ждёт от горожан жалобы на незаконную эвакуацию автомобилей.

Фото: citywalls.ru