Прокуратура Петербурга ждёт от горожан жалобы на незаконную эвакуацию автомобилей

Заявки принимаются в период с 4 до 13 октября.

Петербургская прокуратура проводит "горячую линию" по вопросам исполнения городским комтранса требований законодательства об административных правонарушениях: надзорное ведомство ждёт от жителей Северной столицы информацию о фактах незаконной эвакуации автомобилей. Об этом прокуратура города сообщила в своём Telegram-канале.

Заявки принимаются в период с 4 до 13 октября. Также ведомство рассмотрит жалобы горожан на задержание авто не по процедуре и необоснованный отказ вернуть его владельцу.

Подробности перечисленных инцидентов необходимо озвучивать по номеру 8 911 174-32-71.

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Фото: Piter.TV